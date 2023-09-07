



الجيش جيش السودان، مهني ومحترف، لكن لأنه جيش السودان ومكون من سودانيين هم مرآة للشعب السوداني والشخصية السودانية التي لديها انتماءات فكرية وآراء، الموقف من الدين والشريعة والعلمانية،

وعليه إذا كانت أغلبية الجيش مؤمنة بالتوجه الاسلامي هذا هو الأمر الطبيعي لأن غالبية السودانيين مؤمنين بالتوجه الاسلامي، لذلك من يتحدث عن إصلاح الجيش باعتبار علمنته أو إرغام جنوده وضباطه برفض التوجه الاسلامي وحراسة مشروع قحت أو إعادة انتاجه، فهو شخص -مهما كان دوره- عدو للشعب وللجيش ويجب أن يبتعد عنه.

الحديث عن تطابق التوجه الفكري بالتنظيمي كذبة، هنالك إسلاميون بالفكرة والفطرة وليسوا أعضاء في حزب أو حركة.

مكي المغربي

