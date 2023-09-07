لو وجدت أموال لعبد الرحيم دقلو في أي مكان في العالم فهي ملك للشعب السوداني وليس ملكا لأميركا





أنا ضد تجميد أو وضع يد الادارة الأمريكية لأموال أو ممتلكات أي مواطن سوداني، أو جهة اعتبارية، لن أهلل لهذا القرار ولن أصفق له،

لو وجدت أموال لعبد الرحيم دقلو في أي مكان في العالم فهي ملك للشعب السوداني وتمثله حكومته، وليس ملكا لأميركا، والدول التي ترغب في التعاون مع النيابة والقضاء السوداني نقدر لها ذلك، والتي تريد أن تسطوا على مال السودان الذي يوجد في أرصدة عبد الرحيم أو غيره لن نؤديها.

أيضا، أي عقوبات أمريكية آحادية على أي طرف سوداني مرفوضة، إلا اذا تمت في سياق تبادل مجرمين وعقوبات مشتركة.

مكي المغربي

