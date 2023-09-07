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العقوبات طالت عبد الرحيم بوصفه قائداً للدعم السريع وتجاهلت حميدتي لعلمهم التام انه هلك في المعارك وبين يدي الله

2023/09/07
دقلو اخوان
حميدتي و عبد الرحيم

وزارة الخزانة الأمريكية قامت بتجميد جميع ممتلكات ومصالح عبد الرحيم دقلو والشركات التي يملكها، وقالت إن العقوبات سوف تطال كل من يتعامل مع شقيق حميدتي أو أي كيانات أو أنشطة تابعة له،

وأضافت للقائمة المتمرد عبد الرحمن جمعة المتهم بقتل الوالي خميس أبكر.
العقوبات طالت عبد الرحيم بوصفه قائداً للدعم السريع وتجاهلت الهالك حميدتي لعلمهم التام انه هلك في المعارك وبين يدي الله الان.

Mohamed Ahamd

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