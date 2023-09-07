



6 سبتمبر هو تاريخ بداية تصحيح أكبر جريمة ارتُكبت بحق الدولة السودانية، جريمة تأسيس كيان الدعم السريع بواسطة النظام السابق، ككيان موازي للجيش ذو موارد اقتصادية وعلاقات خارجية وترتيبات عسكرية مستقلة فيما يشبه العمل العائلي ذو الطابع العسكري، مرورًا بتحالفه الوشائجي مع البرهان، وصولًا لتعاهده الوظيفي مع شلة عنتيبي.. وانتهاءً به كقوة متمردة محلولة بصدد ان تصبح أثرًا بعد عين.

انشاء ووجود المليشيا كأكبر تشوه بنيوي في هيكل الدولة السودانية سيظل من أكبر خطايا الانقاذ، وكلفة حله اليوم هي واحدة من أقسى الدروس التي كان يمكن للسودانيين ان يتجنبوا دفع كلفته، ولكن اختار البعض ان يتخذوه سلمًا يصعدوا به على آلام وأحلام السودانيين للوصول لغايات غاية في الذاتية، وتكسرت تلك الأحلام أمام إرادة السودانيين في البقاء وقدرة مؤسساتهم على حماية الدولة، رغم حداثة سنها بالمقارنة!

هذه الجرائم التي أدت لنكبة السودانيين التي نعيشها يجب أن تخاطبها وتحاسب عليها اي عملية للعدالة والعدالة الانتقالية في سودان ما بعد الحرب، وبالطبع هناك من الأخطاء السياسية والخيارات الخربة ما يعاقب عليه الشعب السياسيين في محكمة الرأي العام/صندوق الانتخابات.

أحمد شموخ

