



بعد حل الدعم السريع فإن القوات المتواجدة باليمن لا تمثل جمهورية السودان وعلى الدول الخليجية التي تستخدمها مراجعة موقفها وفق منطوق القانون الدولي.

إما أن تقوم بتجنيسها وإما أن تقر بإستخدامها لمرتزقة.

إن استخدام المرتزقة في الحروب ممنوع دولياً بموجب (العهد الدولي ضد تجنيد واستخدام وتدريب المرتزقة) الصادر في ديسمبر ١٩٨٩م.

هل ستقوم دول الخليج بإرسال هذه القوات إلى أم جرس ومن ثم السودان للمشاركة في المحرقة الحالية أم ستقوم بنزع سلاحها وتحويلهم إلى مدنيين عبر برامج تقوم بتمويلها كما يقتضي الحس السليم.

سنتابع

محمد عثمان ابراهيم

