شاهد بالفيديو.. أحمد هارون: ليه كده .. ده السؤال المؤلم فعلاً..!





قال أحمد هارون بأن كل رجل هو ذكر لكن ليس كل ذكر ممكن أن يكون رجلاً وتساءل قائلاً: ما الذي يجعلني استاهل هذا منك؟ ما الذي يجعلني أفكر فيك وأنت لا تفكر فيني؟ ما الذي يجعلني اهتم بك وأنت لا تهتم بي؟

ويضيف الدكتور أحمد هارون المُعالج النفساني، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم النفسية: لماذا طول الوقت أفكر في مصلحتك وسعادتك وأنت لا تفكر في ذلك؟

فكرة ليه كده؟ ده السؤال المؤلم فعلاً..!

شاهد الفيديو وتفاعل رواد شبكات التواصل مع دكتور أحمد هارون:

رصد وتحرير – “النيلين”