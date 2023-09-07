بالصور.. زعيمة عصابة “أجنبية” في قبضة مباحث محلية بورتسودان

ألقت مباحث شرطة محلية بورتسودان القبض على زعيمة عصابة متخصصة في عمليات الإتجار بالبشر. وتعود تفاصيل الضبطية إلى ورود معلومات بوجود شبكة تتكون من أجانب تنشط في عمليات التسول من نساء وأطفال ورجال.

وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني بإشراف مدير شرطة محلية بورتسودان. وبعد البحث والمتابعة تم إصدار أمر تفتيش من النيابة حيث تمكن الفريق من القبض على مجموعة من الأشخاص تتزعمهم متهمة أجنبية تم جلبهم من دول غرب إفريقيا واستأجرت لهم منازل بأحد الأحياء الطرفية بالمدينة للعبور إلى دولة خليجية على أن يقوموا بتسديد مبلغ (120000) جنيه للشخص. تم تدوين بلاغ تحت المادة 30 من قانون الجوازات بدائرة الاختصاص .

وتشير متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) إلى أن الضبطية نموذج لإفرازات الوجود الأجنبي غير الشرعي وأن التسول أصبح عملاً منظماً تقوده مجموعات محترفة لها أسالبيها وطرقها.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان