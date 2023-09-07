جرائم وحوادث

بالصور.. زعيمة عصابة “أجنبية” في قبضة مباحث محلية بورتسودان

2023/09/07
257

ألقت مباحث شرطة محلية بورتسودان القبض على زعيمة عصابة متخصصة في عمليات الإتجار بالبشر. وتعود تفاصيل الضبطية إلى ورود معلومات بوجود شبكة تتكون من أجانب تنشط في عمليات التسول من نساء وأطفال ورجال.
وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني بإشراف مدير شرطة محلية بورتسودان. وبعد البحث والمتابعة تم إصدار أمر تفتيش من النيابة حيث تمكن الفريق من القبض على مجموعة من الأشخاص تتزعمهم متهمة أجنبية تم جلبهم من دول غرب إفريقيا واستأجرت لهم منازل بأحد الأحياء الطرفية بالمدينة للعبور إلى دولة خليجية على أن يقوموا بتسديد مبلغ (120000) جنيه للشخص. تم تدوين بلاغ تحت المادة 30 من قانون الجوازات بدائرة الاختصاص .
وتشير متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) إلى أن الضبطية نموذج لإفرازات الوجود الأجنبي غير الشرعي وأن التسول أصبح عملاً منظماً تقوده مجموعات محترفة لها أسالبيها وطرقها.
375825651 617153993924833 4204879668823898451 n.jpg? nc cat=109&ccb=1 7& nc sid=5614bc& nc ohc= 7cnUvRo9IYAX I0R 0& nc ht=scontent.fcai19 4
المكتب الصحفي للشرطة – السودان

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/09/07