



انت قوات متمردة اصبحت في نظر كل العالم مدان بجرائم حرب وتصفيات عرقية وعلي بعد خطوة واحدة من تصنيفك كمنظمة ارهابية او فرض عقوبات علي قائدك بعد فرض عقوبات علي نائبه وتجميد امواله وتوجيه تهم جرائم الحرب ليه بالاسم واكيد دا بيشمل كل القوات والمستشارين وحتي حميدتي ..

السؤال

منو البتورط بعد دا عشان يفاوضك ويجيبك في المشهد تاني ؟

وكيف اصلا تطمع انه في زول ممكن يفاوضك عشان يديك وضع سياسي ؟

Alnour Sabah

