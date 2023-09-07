محلية تندلتي تكرم المتفوقين في إمتحانات الشهادة الابتدائية





نظمت إدارة المرحلة الابتدائية بمحلية تندلتي بمدرسة عمر الفاروق الإبتدائية بنين مساء أمس احتفالاً لتكريم عدد من الطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة الإبتدائية لهذا العام والذين تحصلوا علي أكثر من 250 درجة، بحضور الأستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية تندلتي، عبدالله حمودة مدير المرحلة الإبتدائية الأستاذ، عدد من مديري الوحدات والإدارات، قيادات التعليم بالمحلية، المجالس التربوية وأسر المتفوقين.

وقدم المدير التنفيذي الإستاذ هشام الشيخ هؤلاء المتفوقين معبراً عن سعادته بهذا النجاح والتفوق، وثمن سيادته جهود إدارة مرحلة التعليم وكل المعلمين والمعلمات في تحقيق هذا النجاح الكبيرعلي مستوي الولاية، واكد المدير التنفيذي دعمه الكامل للتعليم بالمحلية حتي ينهض ومن ثم الولوج إلى منصات التتويج علي مستوى الولاية.

وفي الختام عبر عن امنياته بنهاية الحرب وانتصار القوات المسلحة وعوده الوافدين إلى مناطقهم و ديارهم واللاجئين إلى أوطانهم.

فيما قال مدير تعليم المرحلة الابتدائية الاستاذ عبدالله حموده بالرغم من الظروف الأمنية وحالة الحرب والاقتتال التي يشهدها السودان إلا أن إدارة التعليم تمكنت من إنهاء العام الدراسي وإجراء الامتحانات.

وقال حموده إن هذة النتيجة جاءت بعزيمة وإصرار المعلمين والمعلمات وتعاونهم التام فيما بينهم والمساهمة الطيبة والمقدرة من قبل المجالس التربوية في دعم واستقرار العملية التعليمية بالمحلية، وتقدم سيادته بالشكر والتقدير للمدير التتفيذي للمحلية في دعمه المتواصل للتعليم بالمحلية.