مدير الصحة بالقضارف يلتقي وفد الإغاثة الدولية





إلتقى المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف الأستاذ عبدالناصر حسن علي بمكتبه اليوم، وفد منظمة الإغاثة الأولية الدولية برئاسة المدير القطري للمنظمة المستر ميركو ذا كوستا، حضور الدكتورة أنسام علوب مدير إدارة المنظمات بالوزارة.

وبحث اللقاء الإتفاقية الفنية بين الجانبين والسبل الكفيلة بتطوير العمل والتعاون المشترك في تنفيذ الأنشطة الصحية المختلفة بالولاية، إضافة إلى زيادة التنسيق في الأنشطة الصحية التي تنفذها المنظمة خلال الفترة القادمة.

من جانبه رحب المدير العام بوفد منظمة الإغاثة الأولية الدولية، مؤكداً إستمرار التعاون المشترك بين الجانبين خدمة لإنسان الولاية، مثمناً الأدوار التي تقوم بها المنظمة في تقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المضيفة.