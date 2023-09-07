حادث مروري بين بص سفري وحافلة بطريق القضارف يؤدي إلى وفاة 12 وإصابة آخرين – صور

أدى حادث مروري وقع اليوم بين عربة بص سفري (شركة خطوة) قادم من ولاية الجزيرة إلى ولاية البحرالاحمر من الغرب إلى الشرق وعربة حافلة قادمة من قرية أم علي في طريقها إلى مدينة القضارف من الشرق إلى الغرب وعند وصولها لفة شارع الملك دخل سائق الحافلة فى مسار البص المتجه إلى الجنوب ليصطدم به البص مما ادى إلى إنقلاب العربة الحافلة وتدحرجها خارج الاسفلت مما تسبب فى وفاة عدد(١٢) راكب من ركاب الحافلة من بينهم طفل رضيع جاري التعرف عليهم وتسبيب الأذى الجسيم لعدد(٤) ركاب من ركاب الحافله.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن شرطة المرور السريع القضارف قامت باسعاف المصابين وحمل الجثامين إلى مستشفى القضارف وتم فيما تعود اسباب الحادث الي السرعة الزائدة والقيادة بطيش من سائق الحافلة