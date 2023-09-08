د. عنتر حسن: والله اني في غاية العجب !!!





والله اني في غاية العجب !!! الم يكن السودان دولة عربية من اول يوم للحرب.

لماذا جاء التضامن والوقوف مع الجيش ضد متمردي الدعم السريع المحلول بعد خمسة أشهر من الدمار طال معظم الخرطوم ودارفور؟!

هل هذا الموقف له علاقة ببيان الامريكان وقولهم ان العقوبات ستطال كل من يتعامل مع المليشيا؟!!!

واين كانت سيادة السودان ووحدته ومنع التدخل في شؤونه عندما غزا السودان آلاف المرتزقة والاجانب بمعني الكلمة وقتلوا آلاف المواطنين واحتلوا بيوت المواطنين ونهبوا ممتلكاتهم وطردوهم من بيوتهم واغتصبوا الحرائر في السودان ؟!

السودان من أوائل من انضم للجامعة العربية ومن أسسوا الاتحاد الافريقي لذلك الوقوف مع دولة أساسية في الجامعة العربية ولها مكانتها في افريقيا والعالم لا ينتظر منكم أن يكون رد الفعل لفعل!!! ابحثوا عن مواقف السودان على مر التاريخ في جميع المحن التي مرت على العرب، السودان ساند سيادة الدول العربية ووقف مع محنهم ويفتقدهم ويحارب وحيدا عندما جاء الدور عليه.

لابد أن تعلموا جيدا أن الحياة دول بين الدول!!

د. عنتر حسن