🔴 اخيراً عبدالرحيم دقلو أثبت أنه فزّ بأعجوبة من جبهات القتال مع الجيش السوداني في الخرطوم





• أخيراً أثبت عبدالرحيم دقلو أنه فزّ بأعجوبة من جبهات القتال مع الجيش السوداني في الخرطوم وظلّ طيلة هروبه خائفاً يترقب حتي إذا ما لسعته قرارات العقوبات الأمريكية خرج مذعوراً ليدافع عن نفسه بطريقة أوقعته في مغالطات أوضحت حقيقة الرجل الذي كان أبرز رجال الدولة السودانية في حقبة مابعد سقوط الإنقاذ وهذا في حد ذاته كارثة لأن ساعة فساد الأمر في حينه قد وقعت لأن أمر البلاد قد أُوسد إلي غير أهله ومنهم عبدالرحيم دقلو ..



• لم يستوقفني حديث عبدالرحيم دقلو في لقائه مع سكاي نيوز عربية لأنه لم يأت بجديد فهو يهطرق بهذه الطريقة منذ سنوات .. ما استوقفني حقاً هو ( هروب) القناة عن تقديم أخطر سؤال لعبدالرحيم دقلو : أين أخوك محمد حمدان دقلو؟!

• دعونا ننتظر !!

عبد الماجد عبد الحميد

