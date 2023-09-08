هذه الحرابة أنتجت كتائب ظل لم يتخيلها علي عثمان.. بيضة الذهب التي وضعتها دجاجة قحت في كف الإسلاميين!





الواقع الملموس أن هذه الحرابة أنتجت كتائب ظل لم يتخيلها علي عثمان نفسه ولم يتوقعها حينما قال تعرفونها جيداً أعتقد أن جامعاتنا ومدارسنا ستشهد لاحقًا إصطفاف عسكري لم يشهده التاريخ الكل بمعسكرات الإستنفار أصبح يغني بالبراء ويقسم على نفسه بأن تنزل !!

هذه الحاله هي بيضة الذهب التي وضعتها دجاجة قحت في كف الإسلاميون!!

كثيرآ ماكنا نحذر قحت من إثقال شماعة النظام السابق بتعليق كل حدث بها لأننا كنا نعلم بأن قحت كانت تمنحهم وتجدد طلائهم وتحافظ على ذٍكر إسمهم مما أسس وقاد لشيء هو أشد ثقلاً على صدر قحت نعم إن ناتج النفره هو ثمرة المستقبل لقد تمددوا وكأنهم يعيدون صحائف التاسع والثمانون حقآ هم محظوظون لأنهم حظيوا بالشباب عماد المستقبل ومدخل الفاعليه الأوسع !!

خلي بالك تاني لو كتمت في حوش الجامعه القاعه كلها حتجُر سيخ ياشيخ والله صحي !!

تبيان توفيق

