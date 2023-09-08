



١. حزين لامتداد الحرب بين المكونات القبلية لمليشيا الدعم السريع.

٢. حزين وليس شامت بحال من الأحوال؛ ومنبع حزني أن شراء حميدتي للإدارات الأهلية وأعيان تلك القبائل أفقد تلك المجتمعات القبلية أهم عاصم لها أمام استرخاص القتل وإزهاق الأرواح.

٣. لا أتوقع أن تشهد تلك المناطق سلماً على المدى القريب.

عصمت محمود أحمد

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مقتل 260 جرح اكثر من 540 شخصاً في صراع البني هلبة والسلامات

أكدت مصادر محلية بولاية جنوب دارفور مقتل 260 شخصا على الأقل في الصراع الدائر بين قبيلتي البني هلبة والسلامات، وجرح أكثر من 540 شخصا من الطرفين.

وبحسب مراسلنا، فإن أحداث العنف القبلي أدت لحرق 36 حيا سكنيا داخل مناطق الصراع ونفوق 270 رأسا من الماشية وحرق عدد من السيارات.

من جهته، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم دارفور لـ”العربية” و”الحدث” أن الصراع القبلي اتسع بسبب تدهور الوضع الأمني واستمرار الحرب الدائرة في البلاد. كما وصف المتحدث باسم حكومة دارفور مصطفى الجميل الوضع بالإقليم بأنه كارثي.

هذا وكانت ليندا توماس جرينفيلد، المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة وصلت إلى تشاد، أمس الأربعاء، للقاء لاجئين سودانيين فروا من أعمال عنف عرقية وجنسية في دارفور، وهو أمر قالت إنه “يذكر” بالفظائع التي ارتكبت قبل 20 عاما، ووصفتها واشنطن بأنها إبادة جماعية.