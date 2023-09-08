🔴 اذا لم يهجر سكان الخرطوم الان فبإفقارهم بعد الحرب سيبيعوا منازلهم ويرحلوا؟ما تبيع بيتك





*إحتفظ ببيتك بعد الحرب ان شاء الله لا تقع فيما وقع فيه الفلسطينين*

الجنجويد وسياسة الافقار – لنجاح الخطة البديلة*

*اذا لم يهجر سكان الخرطوم بالحرب فبإفقارهم بعد الحرب سيبيعوا منازلهم ويرحلوا؟

قوى الحرية والتغيير تقول عن انتهاكات الحرب وتصفها بي (تفلتات الطرفين)

*لما نقول تفلتات فمعناها بنتكلم عن جرائم يتم ارتكابها بصورة شاذة بدون اي تنسيق او هدف بعيد المدى* *وبدون توجيهات وبدون تنظيم لها*

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وعندما تاخد التفلتات دي شكل من الصورة الجماعية والتنظيم والحماية *هنا بتبقى سياسة راتبة او عمل مقصود ومنظم ومخطط له*

في خلال الحرب دي شفنا تفلتات وشفنا جرائم حرب ممنهجة . فمثلا الاغتصابات حسب التفسير الفوق تعتبر تفلتات.

لكن القتل خارج القانون للمدنيين باعتبارات الهوية او الانتماء للاجهزة النظامية فهذا عمل منظم ويعتبر سياسة للجنجويد .

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*ومن كل الجرائم دي والسياسات دي ما وجدت العن وامر واخطر من جريمة الافقار المتعمد للمواطنين*

الجريمة دي بترتكب بي صورة منهجية كبيرة جدا جدا جدا … *وشفنا البيوت والمصانع التي تدمر* والموجودات والمدخرات والسيارات التي تنهب *وقفل مجالات كسب الرزق المستقبلية بي صورة ضخمة جدا*

*الافقار ده ما حاجة عشوائية، دي سياسة انتهجتها مليشيات ودول كاملة زي الحوثيين مثلا فى اليمن والصهاينة فى فلسطين 48* واهدافها واضحة جدا

*في فترة الحرب: سياسة الافقار بتدفع المواطنين للهجرة القسرية (والان تم انشاء مصنع الجوازات بسرعة خارقة)*

*سياسة الافقار بعد الحرب:*

اذا رجعوا للخرطوم يكونوا عرضة لكل انواع جرائم الفقر .

*فضلا عن انهم حيضطروا يبيعوا اراضيهم بي اسعار مجحفة عشان يقدرو يعيشوا*

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فمثلا اتخيلوا اسرة عندها بيت واحد ومصدر دخلهم كان امجاد … بعد الرجوع حيلاقوا بيتهم مدمدر غير صالح للسكن وكل الامتعة تم سرقها وماعندهم مصدر دخل وعندهم اطفال دايرين يعيشوهم … *فاسلم حل يبيعوا بيتهم وياجروا او يشوفوا بيت اقل عشان يقدروا يوفرو ليهم مصدر دخل يعيشوا منه*

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*وفجأة حيظهروا ناس يشتروا العقارات المعروضة بي اسعار بخسه لصالح جهات معينة*

وكده الاستيطان سيتم لكن بصورة ناعمة ده اذا فشل ان يتم بقوة السلاح

*كمان الافقار ده حيكون سبب لظهور كل انواع الجريمة المنظمة والغير منظمة ونحسمه بي تجارة الاعضاء واسواق النخاسة وتجارة المخدرات وهكذا*

*موضوع الافقار ده اكبر من انه يكون تفلت او نتيجة عرضية للحرب … ده عمل موازي للعمل العسكري ومحاولة للتغير الديموغرافي بي صورة ناعمة جدا جدا، وخطة بديلة موضوعة اذا فشل تغير السكان بقوة السلاح*

فمثلا اذا دخلوا ناس في منطقة مقفولة بي القوة . عاجلا ام اجلا حيطلعوا او يتم اخراجهم اذا خسروا الحرب

*لكن لما يجوا كاصحاب ملك ومشترين للعقارات ما في قوة حتقدر عليهم زي ما حصل مع الفلسطينيين*

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يبقى السوال *هل الجنجويد بيمارسو سياسة الافقار كدة من تلقاء نفسهم ؟ ولا ده تخطيط خارجي لضرب ديمواغرفيا الخرطوم من جهات اخرى ؟؟*

طبعا في ناس الكلام ده بتشوفو بعيد … وحيقولوا انه الدولة حتعوض المتضررين !!!!

فخلونا ناخذها كاحصائية غبية سريعة كدة

*الشرطة اعلنت عن فقدان 15 الف سيارة (ودي فقط المبلغ عنها)*

*الصناعيين ورجال الاعمال اعلنو عن دمار اكثر من 400 مصنع*

*اسواق الجوالات في السوق العربي فقط اعلنوا عن خسائر اوصل لي 500 مليون ريال ( كأجهزة) فقط بدون حساب اي شي اخر*

هل الدولة حتقدر تعوض الخسائر دي كلها ؟؟؟؟

طيب

*هل تعلموا انه في ناس ما استلمت تعويضاتها عن حرب الخليج حتى اليوم رغم استلام الدولة لاموال التعويض من عشرات السنين*

كل الاحصائيات المنطقية بتقول انه التعويضات حتكون رابعة الغول والعنقاء والخل الوفي

ده جانب من الحرب حتى الان مافي جهة تطرقت ليهو وحيبقى مصيبة اكبر من الحرب ذات نفسها . والدولة ما حتقدر تقلل اثارها بي اي صورة من الصور .

*ويبقى الأهم انه دي ما تفلتات ولا نتيجة طبيعية للحرب*

النتيجة الطبيعية للحرب موت ودمار محدود بحدود الحرب اما الاشياء البتتم في الحرب عندنا *فهذه اعمال ممنهجة ومخطط لها ومقصودة* مش مفروض ندينها وخلاص، لا ، دا مفروض القوى السياسية تعمل لي وقفها ومناقشتها

*لما الجنجويد يخلي منطقة كاملة من سكانها ويدمر منطقة صناعية كاملة، ويستقصد تصعيب الحياة لدفع البقية للهجرة دي اسمها سياسة افقار وتهجير قسري* ودي جرائم حرب

طيب لماذا السياسيين هؤلاء بيغفلوا التوصيفات الحقيقية دي ويعتمدوا كلمات فضفاضة ؟

ببساطة لانهم مغيبين عن الشارع وعن حقيقة البيحصل، ولان كل شخص حدد هدف واصبح لا يري غيره.

فالسياسي هدفه الحرب تقيف ويرجع السلطة وبس

*النتيجة المؤكدة انه بعد الحرب، ستكون كل مساكن وبيوت الخرطوم معروضة وبأسعار رخيصة لمن يدفع فقط (وتعلمون من سيدفع)*

*(يلا الناس ما تبيع)* لانه ممكن يشتري زول صهيوني زي ما عملوا في فلسطين

*الناس تكون واعيه لو باعت الخرطوم معناها باعت كل السودان*

(بيتك لو سليم حبه حبه رجع عفشك) (ولو بيتك اتهدم وعندك مال في بيوت تركيب جاهزه)

*(ولو ما مستطيع ابنيه بالزنكيه ولو ما مستطيع بالجالوص ولا رواكيب)*

ولو شايف نفسك ما بتقدر تعيش في البيت أجر بيتك واقعد في الولاية وكل شويه صلح فيه حبه حبه

والناس لمن ترجع ما ترجع فاضيه تجيب معاها بذور وتزرع في بيوتها ونعمل مبادرات تاكل من بيتك وتبيع لجارك أو تقايض معاه بحليب او بيض

مافي زول يرجع فاضي لو عندك منقه جارك عنده بصل ولو عندك برتقال جارك عنده طماطم

جيبوا معاكم سبايط تمر وبليله وفول مصري وحاجات ما بتخرب بالساهل

*نتعايش على المبادرات ايد على ايد تجدع بعيد*

*اوعكم تسلموا وتستسلموا وتبيعوا منازلكم فى الخرطوم وتنزحوا للاقاليم*

*بكره بيجوكم في الولايات لو خليتوهم يستوطنوا الخرطوم*

ابقو الصمود محتاجين ناس واعيه تخطط وترسم لينا خريطه ما بعد الحرب

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد

وزعوا البوست عشان الفكره توصل للكل ويكونوا واعين بالحاصل

ابقوا الصمود ماتبقوا زيف

*ما تبيع بيتك وترحل من الخرطوم، بكرة سيأتوا ويرحلوك من الاقاليم ايضا*

.وربنا قادر كريم ينصرنا عليهم ثم أبطال قوات الشعب المسلحة.🇸🇩 لهم بالمرصاد

اصمدوا كما صمتوا في الحرب

#تعاليقكم #وارئكم #مهمة

* متداول