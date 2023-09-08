ضبط كمية من المسروقات قادمة من الخرطوم بمدينة كورتي بالشمالية





في عملية نوعية وبعد متابعة ورصد دقيق، تمكن جهاز الأمن والمخابرات العامة مكتب كورتي بمحلية مروي من ضبط كمية من المسروقات القادمة من الخرطوم بمنطقة كورتي والتي إشتملت على أجهزة كهربائية ومواد تضمنت ثلاجات ومكيفات وأفران ومراوح وأواني وأدوات منزلية ومنظفات وعطور.

ووقفت المدير التنفيذي لمحلية مروي رئيس لجنة أمن المحلية الأستاذة سمية حسين، برفقة أعضاء لجنة أمن المحلية والمدير التنفيذي للمحلية بالإنابة، على المضبوطات برئاسة أمن المحلية، بحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة بالمحلية المقدم أمن محمد السعيد.

وأشادت المدير التنفيذي للمحلية في تصريحات (لسونا) بيقظة ومجهودات جهاز الأمن والمخابرات العامة والقوات النظامية الأخري في مكافحة الجريمة وبسط الأمن. وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن الظواهر السالبة والمهددات الأمنية للمجتمع.

من جهته، أكد مدير أمن مكتب كورتي القائد الميداني للقوة التي نفذت العملية رائد أمن أحمد عبد الله محمد الأمين، في تصريح (لسونا)، أن الضبطية تمت إثر توفر معلومات ورصد دقيق للمتهم بمعاونة أفراد من الإستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية.