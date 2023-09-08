جرائم وحوادث
مباحث أبوحمد تضبط أحد معتادي جرائم السرقة – شاهد الصور
ألقت مباحث شرطة محلية أبو حمد القبض على المتهم ” ب ع ش” أحد معتادي جرائم السرقات وذلك من خلال كمين محكم ومراقبة تحركاته بمنطقة سوق الطواحين حيث ضبطت المباحث بحوزة المذكور عدد 5 جهاز موبايل مختلفة ومبالغ مالية و 3 جوازات سفر وشهادة بحث لعربة لوري.
وأفاد اعلام الشرطة بإنه وبعد التحري مع المتهم والتعرف على المسروقات اتخذت الإجراءات القانونية في مواجهته تحت المادة 174 من القانون الجنائي.
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