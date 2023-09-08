مباحث أبوحمد تضبط أحد معتادي جرائم السرقة – شاهد الصور

ألقت مباحث شرطة محلية أبو حمد القبض على المتهم ” ب ع ش” أحد معتادي جرائم السرقات وذلك من خلال كمين محكم ومراقبة تحركاته بمنطقة سوق الطواحين حيث ضبطت المباحث بحوزة المذكور عدد 5 جهاز موبايل مختلفة ومبالغ مالية و 3 جوازات سفر وشهادة بحث لعربة لوري.