شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل بفاصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الربابة (ساكن جنبنا)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث للمودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية المثيرة للجدل آية أفرو.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت المودل خلال المقطع المتداول وهي تقدم فاصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الربابة (ساكن جنبنا).

https://www.facebook.com/reel/990008328901434

وتمايلت الراقصة في الرقص بطريقة أثارت ضجة كبيرة داخل التعليقات, حيث تعرضت أفرو لانتقادات حادة بسبب فيديوهات المثيرة والمتكررة في وقت تعاني فيه البلاد من الحرب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين