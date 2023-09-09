الهندي عز الدين: ود لبات شخص غير مرغوب فيه





يجب الرد على بيان ودلبات رئيس ديوان مفوض الاتحاد الأفريقي الذي وصف بيان الخارجية السودانية بـ(المنحط) ، بإعلانه شخصاً غير مرغوب التعامل معه من قبل حكومة السودان وعلى الاتحاد الأفريقي – إن رغب التعامل مع السودان – تكليف موظف آخر.

ود لبات هو صاحب الوثيقة الدستورية التي أدت إلى السيولة الأمنية والسياسية في السودان بإقرار تهميش الأجهزة الأمنية في الدولة وتحويلها لمكاتب لجمع المعلومات ، فانعدم الأمن وغابت جهاز الأمن والمخابرات وانسحب الجيش من خانة الفعل والقرار إلى دور المراقبة والتوقيع على ما تريده قوى الحرية وتمدد الدعم السريع على حساب مؤسسات الدولة، حتى وجد السودانيون أنفسهم في أتون حرب لم تبقي ولم تذر.

الهندي عز الدين