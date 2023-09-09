أم وضاح: إلى رئيس مجلس السيادة..أكسح وأمسح يا برهان





إلى رئيس مجلس السيادة..

ذات الأسباب التي حُلّ بها الدعم السريع تنطبق على قوى الحرية والتغيير..

خانوا الوطن وزيفوا الحقائق وساندوا المليشيا في الخفاء والعلن..

هذه القوى هي قوة وهمية وبالونة هواء هشة وعاجزة لا قيمة لها ولا وزن خصوصاً بعد هذه المعركة..

من المؤسف حقاً أن هؤلاء رغم جرائمهم المخزية التي ترتقي إلى درجة الخيانة العظمى ما زالوا يحملون الجنسية السودانية..

أكسح وأمسح يا برهان..

#ام_وضاح