عزمي عبد الرازق: عندما أسأل خالي عن الهند كان يرد على باقتضاب: ياخ بالله سيبك!





لدي صديق مصري زار الهند ومكث فيها أقل من ستة أشهر تقريبًا، فقام بتأليف كتاب عنها، وأصبح يتحدث عنها في المنتديات

وقد شاهدته بالأمس في إحدى الفضائيات وقد تم استضافته كخبير في الشأن الهندي للحديث عن مساعي ودلالة تحويل اسم الهند إلى بهارات.

في الحال تذكرت خالي الذي مكث في الهند أكثر من ٢٧ عاما وتعلم لغتهم وعرف عنهم كل شيء، ومع ذلك عندما أسأله عن الهند كان يرد على باقتضاب: ياخ بالله سيبك!

عزمي عبد الرازق