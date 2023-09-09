رباح الصادق المهدي: شقيق السلطان ذبحه الجنجويد





كم هزتني من الداخل أمس زيارة حبيبنا الأمير تاج الدين بحر الدين، فقد انفطر قلبي لرؤية بنتي ابن عمه الأمير طارق بحر الدين شقيق السلطان الذي ذبحه الجنجويد وروايتهما المؤلمة التي بثتها الجزيرة في يونيو الماضي، حينما سمعنا بحضوره للقاهرة اتصلنا به للسؤال ولما علم بوعكة عبد الرحمن ورغبتنا أن نعزيه تكرم بالحضور رفقة الحبيب ياسر فيصل، وحكيا عن الأهوال هناك، الحبيب تاج كل أسرته وأهله إما قتلوا أو هجروا لتشاد، والحبيب ياسر قال إن عشرة قتلوا ببيته في الجنينة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

تصادفت زيارتهما مع وجود الشاب الحبيب حسن كنتيباي من قادة لجان المقاومة ببورتسودان، وصديق حبيبنا Ibrahim Mohamed Ibrahim

فكانت جلسة محضورة بهم الوطن من غربه لشرقه.

اللهم اجمعنا على أرضه في جلسة عز وخير وعدل وحرية وسلام.

رباح الصادق