مستشفي الشرطة الدمازين وجمعية بنك الثواب يجريان عمليات جراحة معالجة الشفة الأرنبية

من جانبه أشاد د. زكي الدين ضو البيت محمد رئيس وفد جمعية بنك الثواب أشاد بمستوى التعاون والتنسيق مع رئاسة شرطة الإقليم وإدارة وكوادر مستشفي الشرطة والذي لمسه الوفد الطبي منذ لحظة مقابلة المرضي وأثناء سير العمليات بتذليل كافة العقبات وتوفير الإحتياجات حتي تكللت الجهود بمعالجة عدد21 حالة بنسبة نجاح كاملة مشيدا باطباء وكوادر الشرطة في مجالات التخدير والتحضير والتمريض والتغذية والإحصاء فضلا عن البنية التحتية الملائمة لمثل هذة الجراحات العلاجية.

مدير مستشفي الشرطة الدمازين – مقدم شرطة طبيب عزام عبدالرحمن – أوضح أن هذه المبادرة حققت أهدافها الإنسانية في تقديم خدمة طبية مميزة لمواطني النيل الأزرق مبينا أن مستشفي الشرطة بالدمازين يمتلك إمكانية كبيرة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتعاون مع كافة الجهات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن وتوطين العلاج بالاقليم خاصة في ظل الظروف الراهنة بالبلاد وتقدم بشكره لمجلس إدارة جمعية بنك الثواب علي التعاون في إجراء هذه العمليات والإتفاق علي مشاريع علاجية مستقبلية

مما يجدر ذكره أن الجمعية يرأسها الإعلامي الأستاذ/عبد الله محمد الحسن والذي وصل الي مدينة الدمازين لمتابعة سير العمليات الجراحية وبقية الأنشطة الخيرية التي تنفذها الجمعية حيث إحتفلت الجمعية في الأول من ديسمبر الجاري بمرور إثني عشر عاما علي تاسيسها.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان