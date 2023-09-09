تصرف صادم للكلاب والقطط.. كيف تنبأت حيوانات الشارع بزلزال المغرب





الحيوانات تنبأت بزلزال الغرب، في حادثة تثير الكثير من التساؤلات والجدل، تم تداول منشورات وتقارير تفيد بأن الحيوانات في المغرب تنبأت بقدوم زلزال مدمر على المغرب قبل حدوثه.

وكتبت سميرة الجيلاني بعد انتهاء الزلزال، أنها لاحظت تصرفا غريبا من قطها الأليف قبل حدوث الزلزال، إذ غادر الشقة وظل واقفا عند الباب ويصدر أصواتا مرتفعة.

لم تكن تجربة قط سميرة وحدها، إذ تداول العديد من المغاربة مقاطع فيديو ترصد اختفاء حيوانات الشوارع، بما في ذلك الكلاب والقطط، خلال الساعات القليلة الماضية.

توالت التساؤلات حول قدرة الحيوانات على التنبؤ بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل. ورغم أن هذه الظاهرة قد تبدو غريبة وغير مفهومة، إلا أنها ليست جديدة تمامًا في سجل التاريخ الطبيعي.

صدى البلد