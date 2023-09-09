كمية الاحتياطي..!





ألا تعرف شيئا عن كل شيء باعتقادي افضل لك أن تفتح تلك الأبواب، فالدرس الأول لك بالحياة ألا تخوض أي معركة ليست لك فلا تغرك معركة بدايتها سهلة انتظر حتى تمر الساعات الأولى وانظر ما أن يتبدل الحال إلى حال آخر فالهزيمة الحقيقة هي الاعتقاد أنك انتصرت وبالواقع أن هزيمتك لنفسك اعتلت فوق كتفيك فكمية الاحتياط لديك سوف تنفد بعد فترة وخططك البديلة ستنتهي وهذه الروح الهائجة ستنطفئ وانت تبحث وتبحث تارة في نفسك وتارة في عالم الأشخاص عالق بحياة التدخل والتطفل، فالعاقل فينا من يتعلم أننا غرباء بهذه الحياة حقا آن الأوان أن تطفئ أهدارك لنفسك بالتفاصيل المميتة إذ عليك أن تضع ذهنك بالمكان الصحيح وان تفهم حياتك وتستوعب جوانبها دون النظر إلى غيرك.

حرر ذلك العقل من برمجة النظر والبحث والتمحيص في أمور لا أهمية لها، فالأرض الخصبة قابلة للزراعة فسامح نفسك وتحرر من تلك القيود التي تجعلك حاقدا تمد عينيك إلى ما ليس لك به حق فتهلك عينيك وعقلك وفكرك اهدأ يا عقلي واجعله ينام قليلا عله يفكر بطريقة إيجابية تنفع بها مجتمعك والآخرين وهنا تصب في مصلحة الآخر فأنت المنهار الأول ولا أظن أن هناك احدا سيأتي لمساعدتك إن لم تساعد نفسك لتطفئ نارك المشتعلة فتدخل في دائرة الغيرة والحقد والحسد والتدخل بشؤون الآخرين،، حقا فقط بالمروءة تستطيع أن تصنع نفسك فلا داعي لكثرة الأسئلة ولا تكن مؤذيا منفرا فكل منا له هم على قده. فللناس هموم يدارونها بضحكة وهم بالواقع متألمون فلا تجعل من تحشرك بخصوصيتهم يخرجون عن مخرج الطمأنية لك فيا سيئ الخلق لا يوجد تبرير لخلقك فقد قال الإمام الشافعي عن الاخلاق

والمرء بالأخلاق يسمو ذكره

وبها يفضل في الورى ويوقر.

هي الأخلاق تنبت كالنبات

إذا سُقيت بماء المكرمات

صلاح أمرك للأخلاق مرجعه

فقوم النفس بالأخلاق تستقم..

رنا عرفات إرحيم – صحيفة الشرق القطرية