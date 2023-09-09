نقيب القراء: سنعقد اجتماعاً للبت في اعتذار الملحن مغني القرآن على العود





تحدث الشيخ محمد حشاد نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم، عن اعتذار الملحن أحمد حجازي بعد تلاوة القرآن على ألحان العود، وتقديم بلاغ ضده، قائلا: اتصل أحمد حجازي بي منذ يومين بعد القبض عليه والإفراج عنه، وأخبرني بتقديم الاعتذار لي، وأخبرته أن الاعتذار للقرآن والمسلمين وليس لي.

وأضاف نقيب القراء خلال تصريحات تليفزيونية، أن نقابة القراء ستعقد اجتماعا للبت في اعتذار الملحن أحمد حجازي وسنبادر بسحب البلاغ، وذلك بعد تقديمه الاعتذار بصورة رسمية.

وأضاف: لا توجد لدي ضغينة بصورة نهائية تجاه الملحن أحمد حجازي، واعتذاره مقبول، فالله يقبل التوبة عند عباده.

وكان الملحن أحمد حجازي اعتذر عمّا بدر منه مؤخرًا بعد غناء القرآن الكريم على نغمات آلة العود، وانتشار مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير؛ ما أثار استياء الجمهور، وطالب البعض بمحاكمته؛ لعدم احترام قدسية القرآن الكريم، وهو ما دفعه للاعتذار عبر بيان رسمي.

وقال حجازي في بيان اعتذاره: أعتذر أنا الموسيقار أحمد حجازي إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفي مقدمتهم الأزهر الشريف ونقابة قراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم عن الخطأ الذي وقعت فيه، وأؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله، ولا يجوز أن يلحَّن منه شيء على الإطلاق، فهو كلام الله عز وجل ودستورنا السماوي المعجز، وما كنت أقصد المعنى الذي ظهر في المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

القاهرة 24