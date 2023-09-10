



*هل قاتل موسى هلال الجيش؟*

*ما الذي حدث في الفاشر*

مصدر عسكري مؤكد

بعد مقتل اللواء ابو شوك قائد التمرد وفي مناسبة تتعلق بالعزاء تجمع فيها حضور كبير من المهرية ، فقرروا الذهاب للخرطوم

اتجهت سياراتهم مع كامل عتادهم شمالا وعسكروا قرب البوابة كتم مليط

حيث تحركت عليهم قوات الجيش من الفاشر الفرقة السادسة مشاة واستطاعت في وقت وجيز وببسالة منقطعة النظير ابادة القوة المتمردة المهرية

والتي نجا جزء قليل منها وقام بتدوين الفاشر بمدفع ١٢٠ اثناء الفرار

حيث قامت قوة من ال.. باقتلاع المدفع منهم

هزيمة ساحقة حلت بقوة المهرية

ولا علاقة أبدا لموسى هلال وقواته بها حيث ينتمي موسى الذي قتل الجنجويد ابنه لعشيرة المحاميد

محمد هاشم الحكيم

