🔴 في حد في العالم تقوم عنده حرب في اقل من شهر يكون ناقل فروعه لولايات السودان ويفتح مقار في مصر عشان يعرف يدور شغله





كنت النهاردة في مشاركة اعلامية مع المحاورة المتألقة ميعاد

الكلام راح وجه حول السودان وحياتي هناك لغاية ما سألتني سؤال قد يبدو طبيعي بس انا وقفت عنده شوية… ايه اكتر حاجة عجبتك في الشعب السوداني؟!!

وبما اني مش من انصار اطيب شعب والذ شعب واعظم شعب والجو ده فوقفت شوية وعدلت السؤال لأيه اكتر حاجة باستغربها في الشعب السوداني

قلت لها اكتر حاجة باستغربها في الشعب السوداني هو قدرته على الاستمرار والمواجهة والتعايش… فالسودان عدى على ازمات وتقلبات عنيفة كان ممكن تهزم اي حد

واجه حصار اقتصادي شرس جدا لسنوات طويلة فالطبيعي ان البلد تقف وتبقى مش عارف تلاقي المكونات المطلوبة عشان تعرف تقدم بيها خدماتك او تصنع بيها منتجاتك… العجيب اني كنت بامشي هناك بلاقي بدائل كتيرة جدا … بلاقي اصرار عجيل على تقديم اغلب الخدمات والمنتجات.. يمكن هتاخد وقت اكتر.. يمكن الجودة تكون اقل.. يس صدقني اي حد في الظروف دي مش المفروض يعرف يقدم حاجة اصلا

المواطن السوداني بيحط جهد اكبر وشغل اكتر عشان يدرس ويتعلم ويحصل العلوم …. فرص التدريب والممارسة والمعاينة قليلة جدا .. مع ذلك بيصارع ويكمل ويشتغل ويسلم

قلت لها النهاردة وانا جاي بعتي لي اللوكاشن على الواتساب بصيت على الرقم لقيته سوداني!! في كدة في العالم يا جماعة؟!!

معارك شرسة في العاصمة اللي فيها مقار الشركات والمؤسسات الرئيسية ولسة خدمات الإتصالات والبنوك بتقاوم وبتستمر!!

في حد في العالم تقوم عنده حرب في اقل من شهر يكون ناقل فروعه للولايات ويفتح مقار في مصر عشان يعرف يدور شغله بالناس اللي قدرت تعبر لمصر؟!!

في شعب يقدر يسافر كله مع بعض.. ويسكنوا اغلبهم قريبين من بعض وفي خلال اسابيع بسيطة تكون البازارات والمنتجات السودانية في كل مكان عشان اللي بيدور على الحنة والدكوة والعصيدة يلاقي؟!!

كلي أمل وايمان ان السودان هيعدي الحرب دي زي ما عدى أزمات كتيرة قبلها .. وكلي فخر وشعور بالتميز اني كان عندي الفرصة اني اعيش في السودان وتاخد جزء كبير من قلبي وتشكل اجمل واصعب والذ ذكرياتي

#السودان

#محمد_طلبه