سودانية فوجئت على تيك توك.. مسلحون يقيمون عرساً في بيتها





مع تواصل المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ 5 أشهر، تستمر أيضا الانتهاكات بحق المدنيين من قبل بعض المسلحين.

فخلال الأشهر الماضية، عمد العديد من السودانيين إلى توثيق دخول عناصر مسلحة إلى المنازل أو المحال التجارية ونهب ما فيها.

كما وثق آخرون خلال الفترة الماضية، دخول المسلحين إلى منازل المدنيين، ليسرحوا ويمرحوا ويناموا دون أي استئذان.

بل بلغ الأمر إقامة الأعراس في البيوت التي تقتحم من قبل مسلحين في الخرطوم، بلا رادع.

فقد نشر أحد الشبان السودانيين على مواقع التواصل فيديو يظهر من قال إنهم عناصر من الدعم السريع يقيمون عرساً في أحد البيوت.

وأكد الناشر أن أم صديقه فوجئت صدفة بفيديو على تيك توك لعرس من داخل منزلها!

يذكر أنه منذ اندلاعه في 15 نيسان/أبريل، حصد النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة “أكليد” غير الحكومية التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصاً في ظل انقطاع الاتصالات في مناطق عدة، ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما.

في حين اضطر نحو خمسة ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 48 مليون نسمة، الى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار خصوصا مصر وتشاد، وفق الأمم المتحدة. بينما انتشرت بشكل واسع أعمال النهب والاعتداءات في عدد من المناطق، بينها الخرطوم وإقليم دارفور.

العربية نت