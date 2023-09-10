



ستظلٌ الحقيقة مكتوبة بماء الذهب على قبور شهداء الحرس الرئاسي أولائك الشُجعان الذين أسقطوا هودج الدعم السريع وكسروا رأس رمحه المشتعل!!

أولائك الرجال الذين تلقت صدورهم وابل الرصاص وما قصفته المدافع ونيران البنادق الكثيفه حمايتاً وزوداً عن سيادة القوات المسلحة السودانية ومنعها من السقوط وتنكيس الراية!!

هؤلاء الشجعان هم بوادر النصر وكل الثبات هم السابقون للجنان هم الخالدون في عقول إخوتهم اللاحقون!!

سيذكر التاريخ ما قدموه من إهداء لمارشات الحرس الرئاسي التي مازالت تعزف في كافة جنبات الفرق والقيادات العسكريه!!

هؤلاء هم آباء الشهداء الآخرين الذين سقطوا في كل ربوع الوطن الحبيب!! هذه الحرب وإن كانت قاسية وداميه إلا أنها ترياق ودواء لأمراض البلاد وتخليصُ لها من المتآمرين الأشرار ستظل القوات المسلحة السودانية هي أم المؤسسات وجًدتها وتاريخها ومرجعيتها وأساس بنيان البلاد التي ستشرق شمسها شاء من شاء وأبى من أبى بإذن الله فذلك وعد الله في كتابه !!

رحم الله شهداء معركة الكرامه أجميعين وأدخلهم فسيح الجنان مع الصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا

تحيه لأسرهم وأهلهم وزويهم!!

تبيان توفيق

