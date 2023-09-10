ما هو ذنب شعبنا أن يكون ورثة للأسر.. تحرير السودان لن يكون من المليشيا فقط





عجائب وغرائب..

من العجائب والمهازل والمفارقات أن أبناء جورج واشنطن أول رئيس لأمريكا وقائد قواتها المسلحة والأب المؤسس لها أنه لا أبناؤه ولا أحفاده كوّنوا حزباً أو احتكروا أرضاً ولم يكونوا وزراء في حكومات بالترضية

من يقنع لنا مريم وزينب ورباح انهم يعيشون في جلباب الصادق والصادق عاش في جلباب المهدي ..

ما هو ذنب شبعنا أن يكون ورثة للأسر..

تحرير السودان لن يكون من المليشيا فقط..

#ام_وضاح

