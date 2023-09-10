الجيش من رحم هذا الشعب وما يجمعنا به لا يحصي ولا يعد





وكم من تحيات طيبات لجيش الوطن، نرسلها كل ما أطل صباح او لاحت النجيمات البعيدة او ترنم حادي القوم مناديا نحن جند الله جند الوطن ،به تطمئن النفوس وترتاح القلوب ويسر البال ويغيب الخوف وتنتشر الطمأنينه ويذوب جليد اليأس وتنكسر أمآل كل من تسول له نفسه المساس بهذا التراب الغالي الذي لا يقدر بثمن او يساوم عليه بمتاع دنيا او سلطة زائلة

وقفنا مع الجيش لأننا منه وهو منا بذات العزيمة والإرادة والتحدي ،لم تجمعنا بالجيش المناصب ولا الرتب ولا الرواتب ،ما يجمعنا بالجيش اكبر من التصورات واعمق من المفاهيم المحدودة والقضايا المؤقتة والأسباب الزائلة، ما يجمعنا بالجيش عشق ابدي وحب جبلي وهوي تطل نسماته مع أذان الفجر الجديد والوعد الحق

ما يجمعنا به الجيش نية وبندقية، قلم ومصحف، مسجد ومدرسة خلوة ومسيد ،مزرعة ولوح، ودواية فكرة ووطنية، شهادة وريادة تضحية وفداء عهدا وولاء،

ما يجمعنا بالجيش كبير كبير، احلام الصغار ووصية الاجداد وطموحات المستقبل وبعد النظر وصون التراب

ما يجمعنا به الجيش لا يتأثر بأقوال شذاذ الآفاق وفاقدي البوصلة الوطنية أصحاب الأجندة قليلي الحيلة محدودي النظر قاصري الرؤية

ما يجمعنا بالجيش كرامة وعزة هذا الوطن وكبرياءه وشموخه وأمنه واستقراره وسلامة المواطن السوداني النبيل العفيف الشفيف المعلم الذكي ذو المكارم والفضائل وحسن الخصال

ما يجمعنا بالجيش جهاد في سبيل الدين والوطن وقتال كل من تسول له نفسه بالخراب والنهب والسلب والتشريد

ما يجمعنا بالجيش اكبر من كل فكرة وحزب وولاء محدود بل الجيش هو الوطن والوطن هو الجيش

النيل الفاضل