شرطة ولاية البحر الأحمر تتمكن من كشف طلاسم مقتل مواطن في زمن وجيز وتلقي القبض علي المتهم

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان بلاغا ورد لقسم شرطة الثورة من احد المواطنين يفيد فيه بوجود جثة لاحد المواطنين ملقيه على الأرض جوار حوض مياه وفور ورود البلاغ تم تكوين تيم متخصص للبحث والمتابعة حيث قام التيم بزيارة مسرح الحادث.

واشارت المعلومات الاولية للتيم بان المجني عليه تعرض للطعن بسكين وان الجاني معروف لتتم رحلة البحث عن المتهم وبعد المتابعة الميدانية اللصيقة والعمل باحترافية تم القبض علي المتهم و بالتحري الميداني معه اقر بارتكابه للجريمة وارشد علي الشخص الذي اسعفه وقام باخذ المتهم الي منزله و كان موجود معه اثناء الجريمة تم فتح بلاغ في مواجهته تحت الماده(١٠٧) من القانون الجنائي و القبض ايضا علي المتهم الرئيسي في البلاغ تحت المادة (١٣٠) من القانون الجنائي القتل العمد واستلام المعروضات وهي عباره عن سكين طويلة بها دم وعصا بها آثار دم وملابس بها آثار دماء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة .

المكتب الصحفي لشرطة السودان