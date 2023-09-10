شاهد بالفيديو.. المطربة السودانية توتة عذاب تغني داخل “كافيه” في القاهرة وتحمس الحاضرين بإحدى أغنيات الفنانة ندى القلعة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبعض الصفحات التي تنشط على فيسبوك مقطع فيديو حديث للفنانة السزدانية المعروفة توتة عذاب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة توتة خلال المقطع وهي تحيي حفل ساهر داخل أحد “الكافيهات” بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها حسبما أكد ناشرو المقطع.

ونجحت الفنانة توتة عذاب في إشعال الحفل بعد أن رددت إحدى أغنيات الفنانة ندى القلعة (سي سي) وسط تفاعل الحاضرين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين