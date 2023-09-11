شرطة سنار : ضبط أدوية مهربة من إحدي دول الجوار





تمكنت شرطة ولاية سنار ممثلة في الادارة العامة للمباحث من ضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة من إحدى دول الجوار.

ووقف والي سنار الاستاذ توفيق محمد علي ومدير شرطة ولاية سنار اللواء طارق الريح ومدير جهاز المخابرات العامة العميد فيصل سالم، على الضبطية والمتهمين.

وثمن والي سنار الجهد الكبير لقوات الشرطة مشيرا إلى ان الحرب التي يخوضها السودان ليست حرب ميدان بالبندقية فحسب انما هنالك حرب اقتصادية وأمنية، مؤكدا على ان اجهزتنا الامنية والشرطية تظل العين الساهرة للتصدي لمثل هذه الحروبات.

وقال مدير الادارة العامة للمباحث بشرطة ولاية سنار مقدم فخر الدين عبدالرحمن ان شرطة المباحث ستظل تسد كل ثغرات الولاية وستكون بالمرصاد لكل ما يهدد امن المواطن في كل الجوانب الاقتصادية والصحية، مشيرا إلى ان الادارة العامة للمباحث قامت بضبطيات عديدة خلال الفترة السابقة.

واكد وزير الصحة المكلف دكتور ابراهيم العوض احمد انهم يعملون من اجل ولاية آمنة ومستقرة صحيا وأمنيا، مؤكدا ان الوزارة ستشكل لجنة للأدوية التي تم ضبطها من ادارة الصيدلة والسموم واذا ثبت بانها صالحة للاستخدام سيتم توزيعها للمراكز الصحية والمستشفيات.