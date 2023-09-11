القبض على اخطر معتادي السرقات وكسر المحلات التجارية بالقضارف – صور

في إنجاز جديد “نجح فريق ميداني من إدارة مباحث شرطة ولاية القضارف ..من القبض على اخطر معتادي جرائم السرقات وكسر المحلات التجارية “.

وبحسب المتابعات أنه خلال البحث الميداني ورصد كبار معتادي الإجرام حيث نجح الفريق الميداني من تسديد عدد من بلاغات السرقات المنزلية وكسر المحلات التجارية واسترداد كمية كبيرة من المسروقات التي تمثلت في (ثلاجتين ،3شاشات، غسالتين، مكيفين، 3 أفران كهربائية ،8ماكينات ثلاجة، انبوبة غاز ،منظمين كهرباء ،موتر ، كشاف ،كارو) هذا الى جانب ضبط كمية مقدرة من الوقود الذي يباع بالسوق السوداء . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان