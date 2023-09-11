راشد عبد الرحيم: اتهامات الجيش





إتهمت قوات الدعم السريع القوات المسلحة بتنفيذ مجزرة في حق مواطنين بقصف الطيران امس في مايو .

ليس غريبا أن تتهم قوات الدعم السريع الجيش وأيضا ليس غريبا أن تنطلق أبواق مسانديه من قحت وفلولها بتسويق أكاذيبهم .

الذي يصدق هو الذي لا يجرب عليه الكذب وكذب المتمردين لا يوفر فرصة لمسانديه .

أمس واصل التمرد فبركاته الكاذبة في المقاطع التي يصورونها إذ اوردوا مقطعا لمن قالوا أنه طبيب يجلب الأدوية لسكان توتي التي إحتلوها وتبين ان الطبيب المزيف خريج معهد الموسيقي وصلته بالطب مثل صلته هو والدعم السريع بالصدق .

ظل هؤلاء الكذبة ينكرون سرقتهم للمنازل وما فيها من اثاثات واموال وذهب وسيارات وقتل للمواطنين وإغتصابات للنساء وحاولوا إلصاق أفعالهم القبيحة بقواتنا المسلحة .

كان الأولي بمواليهم من اهل الخرطوم من قحت تذكيرهم أن هذا الجيش ظل موجودا وسط الأهالي والمساكن لعشرات السنين ولم تسجل حالة واحدة من مثل جرائمهم البشعة علي فرد من القوات المسلحة .

الدعم السريع تقوم عقيدته القتالية علي العنف والقتل ، يفعل ذلك بدوافع عنصرية ضد سكان الخرطوم والشمال كما يفعل في دارفور .بالأمس القريب هاجموا المساليت في غرب دارفور وطردوهم من ديارهم في حرب عنصرية بشعة ، واليوم وفي هذه الساعات ينشب قتال بين مكوناتهم من قبائل السلامات والبني هلبة ، ولان قياداتهم لم تحسن تلقينهم الأكاذيب فقد إتهموا طرفهم من البني هلبة بأنهم ( فلول ) .

إنتصار الجيش القريب عليهم بإذن الله يعني نهاية تسلط وإحتمال وجود حكم عماده أسرة واحدة ، ولولا لطف الله لكان الرجل الثاني في دولتهم الموعودة في السودان هو عبد الرحيم دقلوا !!.

التحية لقواتنا المسلحة وهي تحمي البلاد وتنظفها من هذه السموم .

راشد عبد الرحيم