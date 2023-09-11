



الخط السليم

بداية البرهان بالذهاب لمصر ثم لجنوب السودان ثم لقطر ثم أريتريا بدايات سليمه قد تعقُبها زيارة لتركيا ثم الكويت ثم الصين

ثم من بعدها إجتماع الجمعيه العموية لمجلس الأمن !!

عدم ذهابه في الوقت الحالي للمملكه السعودية والإمارات وأثيوبيا هو أمرُ في باطنه رساله غليظه قد لا نفهمها نحن في الوقت الحالي ولكنها أُرسٍلت في بريد هذه الدول بكل أريحية ووصلت صناديقهم بالتأكيد!!

مع أن الجيش لم يُصرح إلا أنه خاطبهم بلغه أعنف من الحديث علية أقول إن حطت طائرة البرهان بمطار طهران ففي ذلك أمرُ عجب وتحول مفصلي في تاريخ السودان!!

ليس من الجيد معادات الدول بشكل واضح ولكن من الضرورة بمكان ردعها بتهميش دورها وعدم الإكتراث لها دون المساس بها من الجيد تحديد الوجهه وتحمل عقباتها ونتائجها مهمآ كانت هو أفضل من اللعب بالحبال المتشابكه!!

تبيان توفيق

