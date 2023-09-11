عائشة الماجدي: الجنجويد بلباس قحت في بورتسودان





قحت فشلت في دعمها للجنجويد جناحها العسكري علنًا وهزم فكرتها الشعب الواعي وبدأت تبحث عن سكة أخري لدعم المليشيا وهزيمة الجيش ..

لجأت مليشيا الدعم السريع في تجنيد بعض عناصر قحت في بورتسودان وتم أرسال مبالغ مالية قبل أربعة أيام من الخرطوم الي بورتسودان بمعية أشخاص مدنييين لترتيب أوضاع بعض القحاتة في بورتسودان عبر قروب في الواتس للمليشيا بغطاء مدني يقوده ناشط قحتي كبير من بورتسودان تم فيه توزيع المهام بدقة وشراء لافتات وقطع قماش وأعلام تنديدًا بوقف الحرب لإنقاذ المليشيا التي سقطت وسقطت معاها قحت الجنجويدية ..

هذه الأموال والترتيبات للجنجويد تمت عبر بعض عناصر قحت لحشد القحاتة في بورتسودان ضد الجيش وضد قائد الجيش تحت غطاء ( لازم تقيف ولا للحرب ) وفي باطنها تأليب الشرق ضد الجيش ..

إذًا علي المجتمع الواعي في بورتسودان إيقاف هذ العبث والتصدي لهذا الأمر بكل الوسائل الممكنة حتي يفهموا الجنجويد أن لا ناصر لهم في المجتمع السوداني الذي تم نهبه وسرقته وإغتصابه بناته من قبلهم وهذا الأمر يحتاج الي رجال يحموا العرض بشرف وهذا الأمر ( قحت غير معنية به ) الأمر متروك لرجال البلد الغيورين .

وحتي يفهموا الجنجويد نفسهم أن إعتمادهم علي قحت لتمرير أجندتهم تجارة خاسرة وأن قحت نفسها لا تستطيع أن يمشي قيادي منهم في الشارع العام من غير حراسة منهم لأن المجتمع رفضهم تمامًا بعد وقوفهم مع الجنجويد

أي تظاهرة للقحتجنحويد في شرق السودان يجب أن تُحسم ..

أي إتجاه لخلق فوضي يجب أن تُحسم فورًا ..

أي وقفة إحتجاجية دعمًا للمليشيا في بورتسودان تُحسم فورًا …

علي أهلنا في شرق السودان العُقلاء النُبلاء الوطنييين أن يقفوا ضد هذا المخطط الخبيث من قحت ..

علي الأجهزة الأمنية وفي مقدمتهم جهاز المخابرات أن تفتح عيونها جيدًا ..

أنا حرصت علي تنبيه جهاز المخابرات لأن هذا من صميم عملهم ( موضوع الخلايا النائمة من الجنجويد بلباس قحت ) هذا الأمر مسؤولية الأمن ..المخابئ توجد بها خلايا نائمة ..

أمن أهلنا ببورتسودان يجب أن يكون مهمة قيادة المنطقة العسكرية في بورتسودان …

كلنا سوف نتعاون بمد الأجهزة الأمنية بأسماء الشخصيات الوهمية المتواجدة في بورتسودان .

وبأسماء الشخصيات التي تمسك بتمويل ودفع المال لتحفيز خروج بعض الشباب الي مظاهرات الي الشارع ..

وسنمدهم أيضًا بالقيادي الذي يجلس من خمسة يوم ببورتسودان لترتيب ذلك الأمر …

نحن نقف مع الجيش السوداني ضد أي عميل ومرتزق وقحتجنحويدي في الولايات يدعم المليشيا …

جيش واحد شعب واحد

عائشة الماجدي