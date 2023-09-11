إحتفاء لافت بطيران بدر بمطار القاهرة





إستقبل الوزير المفوض محمد أحمد خليل رئيس القسم القنصلي بسفارة جمهورية السودان لدى القاهرة أول رحلة لشركة بدر للطيران من مطار بورتسودان لمطار القاهرة الدولي مساء يوم الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ .

وأشاد القنصل خليل بمبادرات شركة بدر ودورها الكبير لا سيما بعد الحرب في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع من من عدة دول للسودان، مؤكدا جاهزية السفارة بقيادة السفير محمد عبدالله التوم القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لتقديم كل ما يلزم لتسهيل حركة النقل بين السودان ومصر .

وكان في إستقبال الرحلة بمطار القاهرة المهندس معتز شورة نائب المدير التنفيذي لشركة بدر للطيران و معتصم الهدي المدير الإقليمي لبدر للطيران في جمهورية مصر العربية وعثمان الأحمر مدير التسويق والعلاقات العامة بمكتب بدر للطيران بالقاهرة ، حيث قدم ممثلي الشركة شكرهم لإدارة مطار القاهرة لسهولة وإنسياب إجراءات وصول الركاب.

يذكر أن بدر للطيران ستسير ثلاث رحلات إسبوعيا بين مطاري بورتسودان والقاهرة كل أحد وثلاثاء وخميس .

القاهرة:طيران بلدنا