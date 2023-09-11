الطوف المشترك بمحلية كرري يتمكن من ضبط عدد من المسروقات والمنهوبات

تمكن الطوف المشترك الذي يضم القوات( المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات) بمحلية كرري من ضبط عدد من المسروقات شملت ثلاجات وادوات كهربائية ومنزلية وانابيب غاز.

واوضح اللواء شرطة دفع الله طه مدير شرطة محلية كرري (للمكتب الصحفي للشرطة) ان الطوف المشترك ينطلق من محلية كرري الي المناطق الحاكمة منذ الصباح يستهدف ازالة كافة الظواهر السالبة بالمحلية وتأمين الاسواق والمواقف العامة بهدف ضبط المسروقات والمنهوبات بجانب ازالة ومحاربة الاسواق العشوائية وضبط المتفلتين من الاجهزة الامنية والارتكازات العشوائية ومحاربة تجارة الوقود خارج المحطات.

كاشفا عن جاهزية عدد(7) اقسام شرطة بالمحلية لتلقي بلاغات المواطنين والتحري في شتي البلاغات كما ان هنالك بلاغات تاتي من ولاية نهرالنيل ، مؤكدا استمرارية الطوف المشترك بالمحلية عبر ارتكازات صابرين وسوق خليفة اضافة الي سوق 14 حتي الخامسة مساء تتم من خلاله معالجة جميع الظواهر السالبة ، مشيدا بالاهتمام الكبير من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة ودعمهما للخطط التامينية التي تحقق الامن والاستقرار لمواطني المحلية والاستقرار لمواطني المحلية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان