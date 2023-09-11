الداخلية تضبط لصوص أعمدة الإنارة





واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات في دوائر أقسام ومراكز الشرطة. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط سائقين مقيمين بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما مركبة تروسيكل “دون لوحات معدنية” بدائرة القسم، وبحوزتهما (2 كابل كهرباء، مطرقة، عتلة حديدية، منشار حدادي).

وبعد المناقشة، اعترفا بأنهما قاما بسرقة تلك المواد من أعمدة الإنارة على الطريق الدائري بأسلوب “القطع”، بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صحيفة الدستور