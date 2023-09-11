بعد بلاغ من مواطنة.. الداخلية الكويتية: رجال الأمن الجنائي يلقون القبض على الجاني الرئيسي في واقعة المهبولة





قالت وزارة الداخلية الكويتية بأن رجال الأمن الجنائي ألقوا القبض على الجاني الرئيسي في واقعة منطقة المهبولة وجاري ضبط شريكه.

وأضافت الوزارة بأنه وبالإشارة إلى البيان السابق والذي يتعلق بمقطع فيديو متداول عن قيام شخص بالإعتداء على شخص آخر في منطقة المهبولة، توضح الإدارة ان قطاع الأمن الجنائي، تمكن من ضبط الجاني الرئيسي في الواقعة بعد تكثيف عمليات البحث حوله، وتم احالته لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه وجاري ضبط شريكه. وبحسب الإعلام الأمني للداخلية الكويتية، تم توجيه الشكر للمواطنة التي قامت بإبلاغ الجهات المعنية والتي جسدت مبدأ “كل مواطن خفير”.

رصد وتحرير – “النيلين”