رأي ومقالات

ضاحي خلفان: الديمقراطية الإله الذي فشل وسقف الحرية عندنا بارتفاع برج خليفة

2023/09/11
dahi uae
ضاحي خلفان

قال ضاحي خلفان تميم نائب القائد العام للشرطة والأمن في دبي بأن انتقال أنظمة الحكم من النظام الملكي الى الديمقراطية أحدث نوعا من التدهور الحضاري، “الديمقراطية الإله الذي فشل”.

وفي تغريدة أخرى على الحساب الرسمي لضاحي خلفان في تطبيق “أكس” بحسب رصد محرر “النيلين” قال: واحد يسألني.. أحد العرب.. ما مدى مساحة سقف الحرية عندكم في الانتخابات… أخي سقف الحرية عندنا بارتفاع برج خليفة.. أعلى قمة بناء في العالم.

شاهد تفاعل الجمهور مع ضاحي خلفان:

رصد وتحرير – “النيلين”

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/09/11