ضاحي خلفان: الديمقراطية الإله الذي فشل وسقف الحرية عندنا بارتفاع برج خليفة





قال ضاحي خلفان تميم نائب القائد العام للشرطة والأمن في دبي بأن انتقال أنظمة الحكم من النظام الملكي الى الديمقراطية أحدث نوعا من التدهور الحضاري، “الديمقراطية الإله الذي فشل”.



وفي تغريدة أخرى على الحساب الرسمي لضاحي خلفان في تطبيق “أكس” بحسب رصد محرر “النيلين” قال: واحد يسألني.. أحد العرب.. ما مدى مساحة سقف الحرية عندكم في الانتخابات… أخي سقف الحرية عندنا بارتفاع برج خليفة.. أعلى قمة بناء في العالم.

شاهد تفاعل الجمهور مع ضاحي خلفان:

واحد يسألني..احد العرب …ما مدى مساحة سقف الحرية عندكم في الانتخابات…اخي سقف الحرية عندنا بارتفاع برج خليفة…اعلى قمة بناء في العالم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 11, 2023

رصد وتحرير – “النيلين”