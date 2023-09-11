جرائم وحوادث
شرطة محلية بربر تنجح في الإيقاع بشبكة تنشط في الإتجار بالبشر
تشهد محلية بربر إنتشاراً ليلياً واسعاً لقوة مشتركة تضم شرطة المحلية والمباحث والطوارئ والعمليات ضمن أعمال الطوف الليلي اليومي.
وتهدف هذه الأطواف اليومية إلى مكافحة الظواهر السالبة ومحاصرة الأنشطة الإجرامية حيث تمكن طوف الأمس من ضبط المتهمان ” م ع م” و “م ص م” يقودان عربة بوكس على متنها 26 شخصا من جنسيات مختلفة في طريقهم الى منطقة “شلاتين” بطريقة غير قانونية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المواد “7/8” من قانون مكافحة الإتجار بالبشرض ويجري حالياً إستكمال التحريات توطئة لتقديم المتهمان للمحاكمة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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