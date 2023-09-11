شرطة محلية بربر تنجح في الإيقاع بشبكة تنشط في الإتجار بالبشر

وتهدف هذه الأطواف اليومية إلى مكافحة الظواهر السالبة ومحاصرة الأنشطة الإجرامية حيث تمكن طوف الأمس من ضبط المتهمان ” م ع م” و “م ص م” يقودان عربة بوكس على متنها 26 شخصا من جنسيات مختلفة في طريقهم الى منطقة “شلاتين” بطريقة غير قانونية.