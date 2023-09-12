شاهد بالفيديو.. عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.. ساخرون على مواقع التواصل الاجتماعي يحولون قائد الدعم السريع “حميدتي” إلى مطرب وهو يغني: (سميرة أنا أبقى ليك تلفون) ومعلقون: (البعاتي غناي وصوته جميل)





سخر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان من مناصري الدعم السريع وذلك بعد احتفالهم بتسجيل صوتي لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد سخر النشطاء من تأكيدات مناصري الدعم السريع بأن القائد حميدتي ما يزال على قيد الحياة.

وذكر النشطاء أن تقنية الذكاء الاصطناعي قادرة على التلاعب في الأصوات كيفما شاءت, وبرهنوا حديثهم بتحويل حميدتي إلى مطرب.

حيث قاموا وبحسب رصد محرر موقع النيلين بتحويل قائد الدعم السريع إلى مطرب وهو يغني (سميرة أنا أبقى ليك تلفون) وسط ضحكات المتابعين, وكتب أحدهم تعليق ساخر قال فيه: (البعاتي غناي وصوته جميل)

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين