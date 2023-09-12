شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا السودانية المثير للجدل جوان الخطيب يفجرها داوية: (لوشي طلبت مني الزواج على سنة الله ورسوله)





فجر نجم السوشيال ميديا المثير للجدل محمد الخطيب والشهير باسم جوان الخطيب مفاجأة داوية ومن العيار الثقيل أثناء بث مباشر له على إحدى التطبيقات الشهيرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ذكر الخطيب خلال “لايف” مع إحدى صديقاته من دولة جنوب السودان أن حسناء الإعلام والسوشيال ميديا لوشي طلبت منه الزواج.

وقال خلال حديثه الذي تابعه الآلاف (لوشي طلبت مني الزواج على سنة الله ورسوله) وتغزل فيها وفي أخلاقها وكرمها وتعاملها الراقي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين