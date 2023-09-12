



إعلان جدة الموقع مايو الناضي بورينا حقيقة قصد المليشيا وحلفاؤها السياسين لما يقولو “حل سلمي سياسي”، فهم بقصدو كسر الدولة والجيش واستسلامنا ليهم، دة بنفهمو من تعاملهم مع الإعلان الوقعو عليو وهللو ليو وقتها!

مقدمة: اي اعتقال لأي مواطن خارج اطار القانون ولغير المعتدين والمحاربين في الميدان هو أمر مدان ومرفوض!

من الجانب التاني القوى السياسية والمدنية -البتدعي الديموقراطية وتختطف تمثيل خطاب الحقوق- بتتعامل مع اعلان مبادئ جدة الموقع في مايو الفات كقميص عثمان، بطلعوهو في وجه القوات المسلحة ومؤسسات الدولة بس! ولا يوم واحد من اتوقع انتقدو المليشيا ولو بنعومة لعدم تنفيذه! يعني ذات اعلان مبادئ جدة دة بتكلم عن الخروج من بيوت المواطنين والأحياء السكنية والأعيان المدنية..الخ، لو غمضنا أعينا وحاولنا نتخيل رد فعل الجماعة ديل حال كان عندهم رغبة الإبقاء على حبة مصداقية قدام الناس، او الظهور بإبداء اي اهتمام بمعاناة ونكبة السودانيين، كان موقفهم ورد الفعل من عدم التزام المليشيا المحلولة بإعلان جدة، رغم انه بتكلمو عن المنبر صباح ومساء، لكن ما بهمهم تطبيق ما يتم انتاجه والاتفاق عليه في المنبر.

هل انتقدوا عدم تطبيق مليشيا النظام البائد المحلولة للبند ٢/ز: في الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء والامتناع عن استخدامها للاغراض العسكرية!؟

هل انتقدوا الجماعة ديل المليشيا المحلولة لعدم تنفيذها البند ٢/هـ: بحظر عمليات النهب والسلب والإتلاف؟!

هل انتقدوا المليشيا المحلولة لعدم تطبيقها البند ٢/ي: في احترام وعدم التعدي على حقوق المدنيين بالمرور والسفر بالطرق والجسور داخل وخارج ولاية الخرطوم؟!

هل عبرو عن تنديدهم او أصدروا أي بيان او طالبو المنظمات الدولية المعنية بالضغط على المليشيا حتى تقوم بتنفيذ البند ٢/ل: في الامتناع عن تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال العدائية!!؟

الحكم على جودة أي اتفاق بتجي من الإرادة والقدرة على التنفيذ، وقيادة المليشيا يبدو انها تفتقد أي إرادة لتطبيق اي اتفاق يوقعوا عليه، ولو الجماعة السياسيين ديل صادقين قي دعمهم للحل السلمي زي ما بقولو مفروض يضغطو على المليشيا بعُشر مِعشار الضغط والحشد الدولي والداخلي البحشدو ضد الدولة ومؤسساتها للخضوع ليهم ولمجرمي ومرتزقة الدعم السريع.

لحظة توقيع اتفاق اعلان المبادئ احتفينا به، وطلبنا من الأخوة ديل انه زي ما استعجلتو الاحتفاء بيو، حقو برضو تتعجل انتقاد والمطالبة بالضغط على من يخرقه، والواقع بيثبت انه البيخرقوه هم المليشيا ورغم كدة ماف ولا زول بينتقدها، او يطالب بالضغط عليها، بل بقولو انه وجود عناصر المليشيا في المناطق السكنية والأعيان المدنية مكاسب عسكرية ليس من الحكمة الضغط عليهم للتخلي عنها كمبدأ تفاوضي. الأخوة ديل اسهل ليهم يقولو انهم دايرننا نستسلم للدعامة ونسلم البلد ونعتذر ليهم ونخلي ليهم السودان وارضنا ونمشي نشوف لينا بلد تانية!

احمد شموخ

