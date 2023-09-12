أمطار تؤدي لانهيار منازل وعدد من الوفيات بعطبرة والدامر

وقال العقيد شرطة عبد الله سليمان مدير قوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل ان الأمطار أدت الى سقوط منزل بقشلاق الجيش بعطبرة مما تسبب في وفاة إمرأة وثلاثة أطفال وقام الدفاع المدني بإنتشال الجثامين وسحب المياه من المنزل.

وتعمل قوات الدفاع المدني حاليا على سحب المياه من محطة كهرباء عطبرة التحويلية بعد أن غمرتها مياه الأمطار وكان الدفاع المدني قد تمكن في وقت سابق من سحب المياه من حي المربعات وسجن عطبرة وعدد من الشوارع الرئيسية.

سونا