منوعات
أمطار تؤدي لانهيار منازل وعدد من الوفيات بعطبرة والدامر
شهدت مدينتا عطبرة والدامر أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية استمرت طوال ساعات ليل أمس.
وقال العقيد شرطة عبد الله سليمان مدير قوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل ان الأمطار أدت الى سقوط منزل بقشلاق الجيش بعطبرة مما تسبب في وفاة إمرأة وثلاثة أطفال وقام الدفاع المدني بإنتشال الجثامين وسحب المياه من المنزل.
وفي مدينة الدامر أدت الأمطار الى سقوط منزل بالحلة الجديدة ووفاة طفل وإسعاف طفل آخر لتلقي العلاج.
وتعمل قوات الدفاع المدني حاليا على سحب المياه من محطة كهرباء عطبرة التحويلية بعد أن غمرتها مياه الأمطار وكان الدفاع المدني قد تمكن في وقت سابق من سحب المياه من حي المربعات وسجن عطبرة وعدد من الشوارع الرئيسية.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد